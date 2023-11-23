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13:27, 23 ноября 2023Бывший СССР

Украина признала немецкую Knauf «спонсором войны»

Украина внесла немецкую строительную компанию Knauf в список «спонсоров войны»
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Jean Housen / Wikimedia

Украина внесла одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов, немецкую компанию Knauf, в список «спонсоров войны». Об этом говорится на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

По данным украинского агентства, лишь за 2022 год немецкая компания уплатила в бюджет России около 117 миллионов долларов в виде налогов. Также утверждается, что Knauf «активно способствует мобилизации в России», отправляя сотрудников в зону проведения спецоперации.

Помимо этого, Knauf владеет производством акустических потолочных плит и подвесных систем в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан). Здесь, как утверждается, Россия также организовала производство беспилотных летательных аппаратов. Как именно связана немецкая компания с производством беспилотников, не уточняется.

Ранее НАПК обвинил крупнейшего в мире производителя продуктов питания — швейцарскую компанию Nestle — в «международном спонсорстве войны». НАПК не устроил тот факт, что с момента начала боевых действий на востоке Украины продовольственная корпорация продолжает продавать собственную продукцию на российском рынке и уплачивать налоги в местный федеральный бюджет.

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