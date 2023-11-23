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18:46, 23 ноября 2023Бывший СССР

Украинский генерал рассказал о неприятном сюрпризе для ВСУ

Генерал Кривонос: минные поля стали неприятным сюрпризом для украинской армии

Фото: Reuters

Минные поля на запорожском направлении стали неприятным сюрпризом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Даже сегодня снова российская армия делает такие неприятные сюрпризы для наших войск. На энергодарском направлении за последнюю неделю они установили около 25 минных полей», — рассказал Кривонос.

Он также отметил, что Россия создала мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров. По его мнению, российское руководство активно и качественно занимается подготовкой ресурсов.

Ранее Кривонос заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не способен должным образом управлять страной. Как утверждает отставной генерал, даже украинцы перестали воспринимать главу государства серьезно.

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      Алевтина Запольская
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