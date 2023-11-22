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22:16, 22 ноября 2023Бывший СССР

Генерала ВСУ возмутило поведение Зеленского

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский превратился в мем для стран Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский не способен должным образом управлять Украиной. Об этом заявил в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Зеленский «не исполняет обязанности, он играет обязанности президента». «И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать», — возмутился поведением украинского лидера Кривонос, отметив, что в странах Запада он превратился в мем, особенно, в части одежды его и его команды.

Военный добавил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента, а власти при этом ничего не делают для улучшения ситуации на Украине.

Ранее Зеленский вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Политик добавил, что противник не боится и не остановится, поскольку не ощущает, что противостоит всему миру. Он призвал западных союзников увеличить поставки вооружений.

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      Марина Совина
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