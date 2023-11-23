Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 23 ноября 2023Бывший СССР

В Баку загорелся рынок стройматериалов

МЧС Азербайджана: на рынке стройматериалов в Баку произошел пожар, погиб человек
СюжетПожар в Москве:

Фото: Unsplash

На территории рынка строительных материалов на проспекте Зии Буниятова в Баку произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, передает «Sputnik Азербайджан».

По данным ведомства, на место прибыли 85 сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС и свыше 20 единиц спецтехники, а также две бригады скорой помощи. Как заявили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, один человек скончался до оказания помощи.

В противопожарной службе уточнили, что огонь распространился на площадь более четырех тысяч квадратных метров. К настоящему времени он был взят под контроль, его тушение продолжается.

Ранее сообщалось о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Предварительно, в результате пострадал 52-летний мужчина.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Тело актера из России нашли в Индии. За несколько дней до этого местная полиция заявила о загадочной смерти пары россиян

      Признание готовившего подрыв российского офицера попало на видео

      Иванку Трамп заметили в красном купальнике

      Назван необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

      Раскрыт прототип часов Apple Watch

      Раскрыт способ избавиться от назойливого ночного кашля

      Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Бари Алибасова

      ЕС призвали не браться за лупу и розовые очки в вопросах Украины и Балкан

      Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

      Россиян предупредили об ускоряющем старение популярном на завтрак блюде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости