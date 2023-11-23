В Баку загорелся рынок стройматериалов

МЧС Азербайджана: на рынке стройматериалов в Баку произошел пожар, погиб человек

На территории рынка строительных материалов на проспекте Зии Буниятова в Баку произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, передает «Sputnik Азербайджан».

По данным ведомства, на место прибыли 85 сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС и свыше 20 единиц спецтехники, а также две бригады скорой помощи. Как заявили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, один человек скончался до оказания помощи.

В противопожарной службе уточнили, что огонь распространился на площадь более четырех тысяч квадратных метров. К настоящему времени он был взят под контроль, его тушение продолжается.

Ранее сообщалось о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Предварительно, в результате пострадал 52-летний мужчина.