В Европе указали на нового «союзника Путина» в НАТО

Журналист Репке: Вилдерс в правительстве Нидерландов может стать союзником РФ

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником России. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — указал Репке.

Согласно первым результатам exit poll, крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, передает местная телерадиовещательная корпорация (NOS).

Ранее на лидера ультраправой голландской популистской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде напали и ударили по голове пивной бутылкой накануне проведения всеобщих выборов в Нидерландах. Он обратился к хирургу-травматологу из-за того, что удар пришелся по затылку и рядом с глазом.