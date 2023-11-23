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04:43, 23 ноября 2023Мир

В Европе указали на нового «союзника Путина» в НАТО

Журналист Репке: Вилдерс в правительстве Нидерландов может стать союзником РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Герт Вилдерс

Герт Вилдерс. Фото: Yves Herman / Reuters

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником России. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — указал Репке.

Согласно первым результатам exit poll, крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, передает местная телерадиовещательная корпорация (NOS).

Ранее на лидера ультраправой голландской популистской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде напали и ударили по голове пивной бутылкой накануне проведения всеобщих выборов в Нидерландах. Он обратился к хирургу-травматологу из-за того, что удар пришелся по затылку и рядом с глазом.

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      Марина Совина
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