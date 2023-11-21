На лидера ультраправой партии Нидерландов напали с бутылкой пива

Bloomberg: лидера голландской партии ударили пивной бутылкой накануне выборов

На лидера ультраправой голландской популистской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде напали и ударили по голове пивной бутылкой накануне проведения всеобщих выборов в Нидерландах. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители партии уточнили, что Боде доставили в больницу в городе Гронинген, а позже он обратился к хирургу-травматологу из-за того, что удар бутылкой пришелся по затылку и рядом с глазом. «Похоже, все будет хорошо», — сказали в партии.

Отмечается, что момент нападения попал на видео, которое позже выложили в интернет. Представитель голландской полиции Тейс де Йонг заявил, что был арестован подозреваемый в причастности к нападению, его мотив выясняется. «На данный момент мы можем сказать, что Боде ударили по голове, возможно, каким-то предметом», — объяснил он.

Соратники Боде добавили, что мероприятие, запланированное за два дня до выборов в другом городе, было отменено в связи с состоянием здоровья и безопасностью лидера партии.

Ранее в конце октября на Боде, который критикует и выступает против военной помощи Украине, также совершили нападение в Бельгии. Его ударили по голове возле входа в Гентский университет, где он должен был читать лекцию.