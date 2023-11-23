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14:28, 23 ноября 2023Мир

В Германии заявили о несостоятельности Шольца в борьбе с кризисом в стране

Forsa: около 70 процентов немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Около 70 процентов немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется с кризисом в стране. К такому выводу пришли аналитики института изучения общественного мнения Forsa.

Согласно опросу граждан ФРГ, 66 процентов немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране, возникшим на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца текущего года. В свою очередь, только 24 процента опрошенных имеют противоположное мнение.

Ранее Шольца пригласили в бордель для решения проблем в сфере проституции. Таким образом Германский союз сотрудников секс-индустрии отреагировал на слова канцлера о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.

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      Дарья Балацкая
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