В Германии заявили о несостоятельности Шольца в борьбе с кризисом в стране

Forsa: около 70 процентов немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом

Около 70 процентов немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется с кризисом в стране. К такому выводу пришли аналитики института изучения общественного мнения Forsa.

Согласно опросу граждан ФРГ, 66 процентов немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране, возникшим на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца текущего года. В свою очередь, только 24 процента опрошенных имеют противоположное мнение.

Ранее Шольца пригласили в бордель для решения проблем в сфере проституции. Таким образом Германский союз сотрудников секс-индустрии отреагировал на слова канцлера о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.