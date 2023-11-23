В Грузии заявили об упущенном шансе превратиться в достойное государство

Политик Бурджанадзе: Грузия упустила шанс стать достойным государством

Грузия упустила шанс превратиться в достойное государство европейского формата, который дала ей «революция роз». Об этом заявила экс-спикер парламента, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе, передают РИА Новости.

«"Революция роз" была очень важным событием. Это был шанс поставить страну на ноги, построить демократически развитое государство европейского стиля, шанс для того, чтобы преобразить Грузию в достойное государство», — рассказала Бурджанадзе. По ее словам, это был классический сценарий революции, когда народ отказывался жить по-старому и хотел перемен, однако власти не хотели слушать людей.

Политик отметила, что тройка лидеров революции, в которую входила она сама, а также Жвания и Саакашвили, начала выполнять данные народу обещания, однако между ними произошел разлад и вскоре баланс был нарушен, а обеспечивать стабильное развитие процессов стало невозможно.

«Ошибки, которые допускались и чуть ли не перешли в преступления, произошли по причине разрушения баланса. Это вызывает большое сожаление, потому что тот шанс, который был у Грузии после "революции роз", был упущен», — подчеркнула Нино Бурджанадзе.

Оппозиционер добавила, что после прихода к власти Саакашвили и Жвания приняли решение оттеснить ее, президент начал расширять власть и доводить ее до абсолютизма. По мнению Бурджанадзе, именно абсолютная власть является «основанием для совершения последующих ошибок».

Грузинская «революция роз» в ноябре 2003 года стала первой цветной революцией на постсоветском пространстве. Накануне парламентских выборов положение президента Эдуарда Шеварднадзе и его партии казалось вполне устойчивым, а уже через две недели после голосования главе государства пришлось покинуть пост из-за массовых протестов.