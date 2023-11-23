В Испании задержали вора в законе Левана Дадешкелиани и 25 его сообщников

В Барселоне полиция задержала вора в законе Левана Дадешкелиани и его сообщников

В Барселоне (Испания) полиция задержала 48-летнего вора в законе Левана Дадешкелиани, известного в криминальных кругах как Леван Сван, и 25 его сообщников. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

Группировка орудовала в Барселоне и Малаге, где занималась кражей квартир. В организованной преступной группировке было несколько женщин-наводчиц. Все члены банды работали непосредственно на Дадешкелиани.

Летом 2020 года воры в законе из клана Ониани-Джангвеладзе, проживающие в основном в Европе, устроили несколько драк между собой. Первая драка произошла в итальянском Неаполе, где повздорили Дадешкелиани и Акакий Ландия, он же Како. Последний уступал в силе и габаритах своему оппоненту и был побит.

Ранее в Нью-Йорке (США) задержали четырех членов грузинской преступной группировки по обвинению в вымогательстве денег.