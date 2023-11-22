Вора в законе Важу Кутаисского вместе с сообщниками задержали в США

«Прайм Крайм»: в Нью-Йорке задержан вор в законе Важа Кутаисский с сообщниками

В Нью-Йорке, США, задержали четырех членов грузинской преступной группировки по обвинению в вымогательстве денег. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

Среди задержанных оказались вор в законе Важа Габададзе (Натан Юсупов) и трое его сообщников — Каха Кацадзе, Теймураз Тавберидзе, известный как Тава, и Давид Тикарадзе. Все они являются жителями Кутаиси. Согласно обвинению, с сентября 2022-го по август 2023 года члены группировки требовали деньги у потерпевшего, угрожая физической расправой. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Важа Габададзе, наиболее известный как Важа Кутаисский, родился в 1983 году. Он был коронован в Афинах 28 октября 2012 года кланом Деда Хасана.