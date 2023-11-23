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14:23, 23 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве обвинили Россию в планах дестабилизировать Украину

Глава СВР Литвиненко: Россия планирует дестабилизировать Украину изнутри

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Киеве считают, что Россия планирует дестабилизировать ситуацию в стране при помощи оппозиции и военных. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Александр Литвиненко в колонке для «Интерфакс-Украина».

По словам разведчика, российские власти с подачи ФСБ планируют перейти к дестабилизации страны изнутри. Литвиненко утверждает, что российские войска продолжат давление по всей линии фронта, но будут концентрироваться на захвате медийно важных точек, одной из которых он называет Авдеевку.

Кроме того, отмечает глава СВР, Россия будет уничтожать электростанции и транспортные узлы в зимний период для снижения качества жизни украинцев, а также подрывать общественное единство, подпитывая амбиции военных как единственной силы, способной навести порядок в стране, и оппозиции.

«На Украине должна сформироваться критическая масса недовольства политикой действующей власти. Россиянам безразлично, кто придет к власти после действующего руководства. Они убеждены, что, кто бы это ни был, он не сможет овладеть ситуацией, а Украина погрузится в хаос. В конце концов Запад не только приостановит помощь, но и выйдет в РФ с предложениями о срочных переговорах и приостановлении войны», — пишет Литвиненко.

Накануне о подготовке российских спецслужб к операции по смене власти в Киеве рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы государства, «Майдан-3» нужен Москве, чтобы сместить его с поста.

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