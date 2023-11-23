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12:18, 23 ноября 2023Бывший СССР

В Кишиневе появилась свастика из скамеек

В Молдавии неизвестные построили свастику из скамеек в парке Кишинева

Фото: Robson90 / Shutterstock / Fotodom

В парке «Сыновьям Родины — вечная память» в Кишиневе появилась свастика, построенная из сломанных скамеек. Ночью ее соорудили неизвестные, сообщил руководитель Поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале «Солдат Победы».

«В стране, где запрещают День Победы, где активно реабилитируют и прославляют нацизм, где в школьных учебниках Вторая мировая война изучается два академических часа, других результатов трудно ожидать», — написал Петрович.

По его словам, люди, подобные создателям свастики в парке, вскоре подрастут, и тогда власти страны дадут им западное оружие и обозначат, «в какую сторону надо стрелять».

В 2023 году правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во Второй мировой войне.

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      Алевтина Запольская
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