Власти Молдавии поддержали отмену Дня Победы

ТАСС: правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене Дня Победы

Правительство Молдавии одобрило подготовленный парламентом законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что проект получил одобрение правительства. Теперь за него должны проголосовать депутаты парламента.

Этот законопроект уже вызвал протесты простых жителей Молдавии. Некоторые из протестующих напомнили, что президент Майя Санду перед выборами обещала не мешать праздновать День Победы.

Также в Кишиневе идут протесты оппозиционной партии «Шор», чью деятельность ранее признали незаконной. Ее глава Илан Шор пообещал продолжить акции и добиваться отмены решения Конституционного суда.