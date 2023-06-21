Власти Молдавии поддержали отмену Дня Победы
ТАСС: правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене Дня Победы
Правительство Молдавии одобрило подготовленный парламентом законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что проект получил одобрение правительства. Теперь за него должны проголосовать депутаты парламента.
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Этот законопроект уже вызвал протесты простых жителей Молдавии. Некоторые из протестующих напомнили, что президент Майя Санду перед выборами обещала не мешать праздновать День Победы.
Также в Кишиневе идут протесты оппозиционной партии «Шор», чью деятельность ранее признали незаконной. Ее глава Илан Шор пообещал продолжить акции и добиваться отмены решения Конституционного суда.