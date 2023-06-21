Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 21 июня 2023Бывший СССР

Власти Молдавии поддержали отмену Дня Победы

ТАСС: правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене Дня Победы

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Правительство Молдавии одобрило подготовленный парламентом законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что проект получил одобрение правительства. Теперь за него должны проголосовать депутаты парламента.

Материалы по теме:
Непарадная обстановка. Как празднуют День Победы в странах бывшего СССР и есть ли поводы для радости у местных ветеранов?
Непарадная обстановка.Как празднуют День Победы в странах бывшего СССР и есть ли поводы для радости у местных ветеранов?
9 мая 2023
Победа оппозиции напугала власти Молдавии. Как это может усилить влияние России и помешать вступлению страны в Евросоюз?
Победа оппозиции напугала власти Молдавии.Как это может усилить влияние России и помешать вступлению страны в Евросоюз?
21 мая 2023

Этот законопроект уже вызвал протесты простых жителей Молдавии. Некоторые из протестующих напомнили, что президент Майя Санду перед выборами обещала не мешать праздновать День Победы.

Также в Кишиневе идут протесты оппозиционной партии «Шор», чью деятельность ранее признали незаконной. Ее глава Илан Шор пообещал продолжить акции и добиваться отмены решения Конституционного суда.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Белгородскую область за месяц обстреляли более 7800 раз. Куда попадали снаряды?
    Россияне получат доступ к эксклюзивному контенту
    В ЦБ назвали причину быстрого восстановления экономики России
    На Украине объяснили легальность песен Виктора Цоя
    54-летнюю Светлану Бондарчук в купальнике назвали «иконой стиля»
    Задержание россиян с 50 килограммами наркотиков попало на видео
    Ветеран ВМС США предупредил об опасностях на борту пропавшего батискафа
    В России высказались о последствиях разрушения Каховской ГЭС
    Блиновская попросила о мере пресечения в виде запрета определенных действий
    При поиске пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа услышали стук. Можно ли спасти экипаж за оставшиеся 30 часов?
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.