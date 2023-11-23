В Китае рассказали о жалобах офиса Зеленского

Sohu: Подоляк пытается сыграть на жалости Вашингтона и вернуть внимание к Киеву

Слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Киева может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, призваны сыграть на жалости США и вернуть внимание Вашингтона. Об этом рассказал обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао.

«Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского "старшего брата" следующий посыл: «Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне»"», — считает автор материала.

По его мнению, Подоляк сделал такое заявление по трем причинам. Во-первых, Украина не выдерживает конфликт с Россией на поле боя в связи с нехваткой живой силы. Во-вторых, таким образом Киев ищет поиск повода для мирных переговоров, заметив усталость Запада и готовя почву для диалога с Москвой.

Третьей причиной Ли Женьхао назвал попытку Украины выпросить у Вашингтона дополнительную помощь. Он также связал слова Подоляка не только с необходимостью отвлечь Белый дом от Израиля, но и с американо-украинским форумом по оборонной промышленности в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза пересмотреть политику в отношении Киева. Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Кроме того, Орбан может заблокировать военную помощь Киеву на сумму 500 миллионов евро, а также начало официальных переговоров о вступлении страны в Евросоюз.