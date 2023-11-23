В Петербурге два пьяных мигранта напали на 84-летнюю пенсионерку

В Петербурге два мигранта напали на 84-летнюю пенсионерку ради сумки с деньгами

В Санкт-Петербурге два мигранта в состоянии алкогольного опьянения напали на 84-летнюю пенсионерку. Об этом стало известно 78.ru.

По информации издания, мигранты напали на пожилую петербурженку ради сумки с деньгами. В правоохранительные органы позвонила продавщица магазина — она рассказала, что возле торговой точки на улице Пионерстроя мужчина толкнул пенсионерку и отобрал у нее кошелек.

Как сообщила пострадавшая, один из приезжих подбежал сзади и толкнул ее, а затем украл пять тысяч рублей. Правоохранители задержали двух злоумышленников — ими оказались приезжие из Узбекистана, которые сейчас нигде не работают. Один из них получил временную регистрацию в Омске, второй — в Оренбурге.

Неизвестно, как мигранты оказались в Петербурге. Следователи возбудили уголовное дело по статье о грабеже, мигрантов доставили в изолятор временного содержания.

Ранее драка десятков мигрантов произошла на стройке небоскреба Alfi Tower на севере Москвы. Рабочие не поделили места в столовой, в результате чего начался конфликт, переросший в драку. Пострадали два человека — врачи диагностировали у них ушибы и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.