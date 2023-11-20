Десятки мигрантов подрались на стройке небоскреба в Москве из-за очереди на обед

Причиной драки строителей небоскреба в Москве стала очередь в столовую

Драка десятков мигрантов на стройке небоскреба Alfi Tower на севере Москвы началась из-за очереди на обед. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Как пишет издание, рабочие не поделили места в столовой, в результате чего начался конфликт, переросший в драку. Пострадали два человека — врачи диагностировали у них ушибы и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

Всего в отделение полиции доставили 37 человек, 35 из которых оказались гражданами Узбекистана, еще двое — гражданами России и Турции. Четверых участников драки задержали, еще несколько строителей находятся в розыске. На зачинщиков конфликта возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

При этом ранее пресс-служба управления МВД по Москве заявила «Ленте.ру», что в полицию доставили 139 человек. К административной ответственности по статье о мелком хулиганстве привлечены 76 рабочих.

О конфликте на стройке небоскреба Alfi Tower в Свиблове стало известно 16 ноября. На снятых местными жителями кадрах видно, как не менее 20 мужчин ходят по стройке с палками и арматурой в руках, кричат друг на друга и скандируют «Аллаху Акбар!». Стычка происходила на фоне плаката с надписью «И это все у вас дома».

В марте аналогичный случай произошел на другой столичной стройке. Там граждане Узбекистана и Таджикистана также поссорились из-за очереди в столовую и, вооружившись арматурой и молотками, устроили массовую драку, в которой участвовали более 50 человек.