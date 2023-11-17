Более 100 человек подрались на стройке небоскреба в Москве. Они кричали «Аллаху Акбар!» и били друг друга арматурой

В Москве после драки на стройке Afi Tower в отдел полиции доставили 139 человек

Массовая драка рабочих произошла на стройке небоскреба «Afi Tower» в московском районе Свиблово.

На распространившихся видео очевидцев из соседних домов видны скопления десятков строителей возле возводимого здания, слышны крики «Аллаху Акбар!» Также в кадр попал более поздний момент, как рабочие несут на импровизированных носилках пострадавшего коллегу. Его прогрузили в автомобиль скорой помощи, о его состоянии не сообщается. По другим данным, за медпомощью обратилось два человека.

В кадре также видно, как рабочие ходят по стройке с палками и арматурой в руках и кричат друг на друга. Успокоить толпу удалось прибывшей на место полиции, которая расставила участников конфликта в два ряда. Причины стычки пока неизвестны.

После драки полиция задержала 139 человек

В полицию сообщение о потасовке на стройке на проезде Серебрякова поступило днем 16 ноября. Позднее пресс-служба МВД по Москве сообщила, что 139 человек были доставлены в отдел полиции после стычки. К административной ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве привлечены 76 человек. Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку Пресс-служба ГУ МВД по Москве

Полиция добавила, что устанавливает все обстоятельства произошедшего.