Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 23 ноября 2023Россия

В России учительница изрисовала лицо школьнику за непослушание и попала на видео

В Северной Осетии учительница изрисовала лицо школьнику и попала на видео

В Северной Осетии учительница изрисовала лицо школьнику и попала на видео. Свои действия она объяснила непослушанием мальчика, сообщает Telegram-канал Gor Mash.

На кадрах педагог сопровождает свои действия словами «будешь знать в следующий раз». При этом в классе присутствует еще одна женщина.

Поводом к попавшей на видео сцене в стенах школы стало то, что мальчик изрисовал ручкой куртку другого ребенка, поясняет канал. Мать школьника заявила, что это не первый подобный случай. Изрисовавшая ее сына учительница заявила женщине, что ребенок избалован.

Ранее в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении избивавшей школьников учительницы. По версии следствия, педагог систематически избивала нарушавших дисциплину детей и кидалась в них канцелярскими принадлежностями.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России

      В Россию запретили ввозить семенной материал из Европы

      Угрозы, оборона и наступление. Главком ВСУ Залужный оценил обстановку на фронте для Украины

      ФСБ поймала на границе собиравшегося воевать на стороне Украины россиянина

      Гаага обвинила лидера сербских радикалов в неуважении к суду из-за разоблачений

      Терапевт перечислила симптомы приближения менопаузы

      Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха

      В России назвали трагедией закрытие КПП Финляндии на границе

      В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень

      Бари Алибасов подержался за руки с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости