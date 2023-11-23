В России учительница изрисовала лицо школьнику за непослушание и попала на видео

В Северной Осетии учительница изрисовала лицо школьнику и попала на видео

В Северной Осетии учительница изрисовала лицо школьнику и попала на видео. Свои действия она объяснила непослушанием мальчика, сообщает Telegram-канал Gor Mash.

На кадрах педагог сопровождает свои действия словами «будешь знать в следующий раз». При этом в классе присутствует еще одна женщина.

Поводом к попавшей на видео сцене в стенах школы стало то, что мальчик изрисовал ручкой куртку другого ребенка, поясняет канал. Мать школьника заявила, что это не первый подобный случай. Изрисовавшая ее сына учительница заявила женщине, что ребенок избалован.

Ранее в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении избивавшей школьников учительницы. По версии следствия, педагог систематически избивала нарушавших дисциплину детей и кидалась в них канцелярскими принадлежностями.