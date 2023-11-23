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12:27, 23 ноября 2023Бывший СССР

В России указали на деградацию обороны ВСУ на авдеевском направлении

«Царьград»: на авдеевском направлении видна деградация обороны ВСУ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Больше месяца затяжных боев на авдеевском направлении измотали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его словам, северная группировка российских войск не только выбила противника из поселка Степовое (Петровское), но и продвинулась к югу от села Новокалиново и в сторону села Очеретино. Эксперт отметил, что данный населенный пункт располагается на высоте, а идущая через него дорога проходит по гребню холмов. Реки между ними создают оборонительный рубеж, где ВСУ могут попытаться закрепиться после уничтожения Авдеевского выступа, указал Шлепченко.

«Явно видна деградация украинской обороны, каковая уже выразилась в сдаче самых сильно укрепленных позиций. Ценой огромных усилий и больших потерь противник продолжает удерживать горловину выступа, но расплатой за это является ослабление обороны на других участках выступа», — уверен обозреватель.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что главная проблема украинской армии на фронте заключается в том, что у нее недостаточно оружия и снарядов.

13 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по телефону обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном проблемы на некоторых участках украинского фронта. «Авдеевское, купянское и марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — подчеркнул украинский военачальник.

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