Военный эксперт Кнутов назвал нехватку боеприпасов главной проблемой ВСУ

Главная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте заключается в том, что у них недостаточно оружия и снарядов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это вынуждает Киев перераспределять силы.

Проблема Украины — это наличие боеприпасов и других видов вооружений, которые позволяли бы украинской армии продолжать контрнаступление Юрий Кнутов военный эксперт

«Нехватка этих боеприпасов ощущается на самом деле на второстепенных участках. Украина сейчас определила направления, где она будет продолжать давление на нашу линию обороны и где это давление будет снижено», — сказал он.

По словам специалиста, именно это имел в виду главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, когда говорил о сложной обстановке на фронте.

«По большому счету Залужный пытался реабилитироваться в силу того, что поставки оружия и боеприпасов во всех вопросах были согласованы с Пентагоном. Залужный в свое время подтверждал, что блок НАТО в целом выделяет те ресурсы, которые нужны были Украине. То, что украинская армия с наступлением не справилась, [президент Украины Владимир] Зеленский с Залужным признавать не хотят. В любом случае, это вина украинского командования и Пентагона, который неправильно просчитал, как будут действовать ВСУ во время контрнаступления», — заключил он.

13 ноября Валерий Залужный по телефону обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном проблемы на некоторых участках украинского фронта. «Авдеевское, купянское и марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — подчеркнул украинский военачальник.