В российском регионе получившим инвалидность бойцам СВО заплатят по миллиону

В Новосибирской области выплатят по миллиону бойцам СВО, получившим инвалидность

В Новосибирской области бойцам, получившим инвалидность в ходе проведения специальной военной операции (СВО), выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Депутаты заксобрания российского региона приняли законопроект, предусматривающий единовременную денежную выплату участникам специальной военной операции, которые стали инвалидами боевых действий I или II группы.

Компенсация предоставляется на расходы по организации доступной среды в доме или квартире, где проживет человек с инвалидностью. Такая выплата составит не более 500 тысяч рублей.

В случае, если человек решит продать свою квартиру и приобрести новую в современном доме, законом предусматривается выплата в миллион рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов предоставить участникам СВО и инвалидам субсидии на газификацию. Отмечается, что размер субсидии — 100 тысяч рублей на одно домовладение.