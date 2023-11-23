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16:54, 23 ноября 2023Россия

В российском регионе жены мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

Жены мобилизованных из Самарской области потребовали вернуть мужей с СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жены мобилизованных военнослужащих из Самарской области потребовали вернуть мужей со специальной военной операции. Об этом сообщает портал 63.ru.

По данным издания, россиянки объединились в инициативную группу, представители которой пришли с требованием вернуть военных в приемную депутата Госдумы Александра Хинштейна. Часть женщин отметила, что их супруги находятся на передовой уже больше года, и условия несения службы оставляют желать лучшего.

Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый».

супруга военнослужащего

Среди бытовых проблем на фронте жены военных отметили и мышей, терроризирующих их близких. «По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть», — рассказала одна из членов инициативной группы.

Кроме того, по словам россиянок, за время нахождения на фронте их мужья теряют квалификацию по своим гражданским специальностям.

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«За год на передовой некоторые из них забыли свои рабочие навыки. Инженер уже не помнит ГОСТы, шеф-повар тоже сноровку теряет», — подытожила другая собеседница издания.

Депутат Хинштейн напомнил россиянкам о решении президента России Владимира Путина о сохранении участниками СВО своего статуса до окончания операции, однако пообещал передать их обращения в Министерство обороны.

О том, что ротация российским военным не положена, заявляли и в Госдуме.

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      Марк Леонов
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