В российском регионе жены мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

Жены мобилизованных из Самарской области потребовали вернуть мужей с СВО

Жены мобилизованных военнослужащих из Самарской области потребовали вернуть мужей со специальной военной операции. Об этом сообщает портал 63.ru.

По данным издания, россиянки объединились в инициативную группу, представители которой пришли с требованием вернуть военных в приемную депутата Госдумы Александра Хинштейна. Часть женщин отметила, что их супруги находятся на передовой уже больше года, и условия несения службы оставляют желать лучшего.

Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый». супруга военнослужащего

Среди бытовых проблем на фронте жены военных отметили и мышей, терроризирующих их близких. «По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть», — рассказала одна из членов инициативной группы.

Кроме того, по словам россиянок, за время нахождения на фронте их мужья теряют квалификацию по своим гражданским специальностям.

«За год на передовой некоторые из них забыли свои рабочие навыки. Инженер уже не помнит ГОСТы, шеф-повар тоже сноровку теряет», — подытожила другая собеседница издания.

Депутат Хинштейн напомнил россиянкам о решении президента России Владимира Путина о сохранении участниками СВО своего статуса до окончания операции, однако пообещал передать их обращения в Министерство обороны.

О том, что ротация российским военным не положена, заявляли и в Госдуме.