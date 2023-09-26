В Госдуме обозначили сроки возвращения мобилизованных из зоны СВО

Картаполов: мобилизованные покинут зону боевых действий после завершения СВО

Призванные в рамках частичной мобилизации в России покинут зону боевых действий только после завершения специальной военной операции (СВО). Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» обозначил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они [мобилизованные] вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — высказался он. Депутат пояснил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.

Кроме того, Картаполов рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников. По его словам, это непрерывный процесс. Он объяснил, что кто-то получает ранение и временно выбывает из строя, при этом подразделение должно оставаться боеспособным.

Ранее, 15 сентября, президент России Владимир Путин сообщил, что с Вооруженными силами РФ подписано 300 тысяч контрактов. Он добавил, что решение поступать на военную службу вызывает у него уважение.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация закончена.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.