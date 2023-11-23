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02:30, 23 ноября 2023Мир

В США не увидели признаков теракта во взрыве автомобиля на границе с Канадой

Губернатор Хокул: США не видят признаков теракта во взрыве машины на мосту

Фото: @AC1DPHA5E / X / Reuters

Власти США не видят признаков того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту на границе с Канадой был терактом. Об этом заявила на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Выступление политика транслировалось на ее YouTube-канале.

«Судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет», — сказала Хокул, допустив появление дополнительной информации.

Машина взорвалась на мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой в среду, 22 ноября. Расследование инцидента координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами. Сообщалось о двух жертвах, также пострадал пограничник.

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      Марина Совина
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