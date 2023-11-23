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09:17, 23 ноября 2023Мир

Встреча Папы Римского с семьями израильских заложников вызвала бурю негодования

Politico: Папа Римский вызвал бурю негодования своими словами на встрече по Газе

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск отдельно встретился с семьями израильских заложников радикального палестинского движения ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа, и палестинцами, пережившими войну, чем вызвал огненную бурю негодования за использование в своей речи таких слов, как «терроризм» и, по мнению палестинцев, «геноцид». Об этом сообщает Politico.

Понтифик рассказал о встречах в конце своей еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра. «Здесь мы вышли за рамки войны. Это больше не война, это терроризм. Пожалуйста, давайте продолжим мир. Молитесь о мире, много молитесь о мире», — сказал он собравшимся.

Папа Франциск и ранее неоднократно призывал к прекращению войны и пытался сохранить типичный дипломатический нейтралитет Ватикана в конфликтах. Однако в этот раз присутствующие на встрече палестинцы заявили, что священнослужитель использовал термин «геноцид», чтобы описать ужасы положения в Газе на их частной встрече, где не присутствовали журналисты.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что не верит в то, что Франциск упоминал о геноциде. Израильские родственники, в свою очередь, поблагодарили Папу Франциска за их прием и также поставили под сомнение использование им термина «терроризм». Они выразили надежду, что он сможет использовать свой моральный авторитет, чтобы помочь освободить всех заложников.

Ранее понтифик обвинил военную промышленность в разжигании конфликтов. По его мнению, из-за прибыльной на данный момент военной промышленности наступили темные времена.

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      Дарья Балацкая
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