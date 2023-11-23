Украина упростила ввоз западной военной техники

ГТС Украины упростила ввоз военной техники из стран, входящих в Евросоюз и НАТО

Государственная таможенная служба (ГТС) Украины упростила ввоз на территорию страны военной техники из стран, входящих в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Об этом говорится на сайте ГТС.

«Гостаможслужбой сделан важный шаг по приближению законодательства по вопросам таможенного дела к стандартам Европейского союза и Североатлантического альянса», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о новой возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) оперативно перемещать через таможенную границу страны западную военную технику, а также другие грузы.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины ускорило поставки нового оружия на фронт, его будут тестировать прямо на поле боя без ожидания допуска к эксплуатации. В ведомстве ожидают, что время поставки новых образцов вооружения и техники сократится до 20 дней.