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22:16, 23 ноября 2023Бывший СССР

Украина упростила ввоз западной военной техники

ГТС Украины упростила ввоз военной техники из стран, входящих в Евросоюз и НАТО

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Государственная таможенная служба (ГТС) Украины упростила ввоз на территорию страны военной техники из стран, входящих в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Об этом говорится на сайте ГТС.

«Гостаможслужбой сделан важный шаг по приближению законодательства по вопросам таможенного дела к стандартам Европейского союза и Североатлантического альянса», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о новой возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) оперативно перемещать через таможенную границу страны западную военную технику, а также другие грузы.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины ускорило поставки нового оружия на фронт, его будут тестировать прямо на поле боя без ожидания допуска к эксплуатации. В ведомстве ожидают, что время поставки новых образцов вооружения и техники сократится до 20 дней.

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      Марина Совина
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