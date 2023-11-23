Вывезший полмиллиарда из России политик попросил Путина лишить его гражданства

Объявленный в розыск политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства РФ

Молдавский политик и бизнесмен, известный тем, что незаконно вывел из России более 500 миллиардов рублей, обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил лишить его российского гражданства. Об этом сообщает Noi.md.

Политик напомнил, что российский лидер выдал ему и его родителям гражданство в 2018 году в качестве благодарности за его труды. «Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — сказал Усатый.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск Ренато Усатого. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы ведомство называет беглого олигарха Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта.