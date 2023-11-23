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02:12, 23 ноября 2023Бывший СССР

Залужный оценил ситуацию на фронте для Украины

Главком ВСУ Залужный назвал ситуацию на фронте трудной, но контролируемой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время заседания контактной группы по вопросам обороны республики в рамках формата «Рамштайн» оценил ситуацию на фронте для Киева. Обстановка «затруднительная, но контролируемая», написал он по итогам встречи в своем Telegram-канале.

«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции», — заявил главком ВСУ. Он добавил, что рассказал в ходе встречи о действиях российской стороны, угрозах и возможных планах ВС РФ в ближайшей перспективе.

Ранее стало известно о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. «Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — высказался советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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      Александра Синицына
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