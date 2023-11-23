Залужный оценил ситуацию на фронте для Украины

Главком ВСУ Залужный назвал ситуацию на фронте трудной, но контролируемой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время заседания контактной группы по вопросам обороны республики в рамках формата «Рамштайн» оценил ситуацию на фронте для Киева. Обстановка «затруднительная, но контролируемая», написал он по итогам встречи в своем Telegram-канале.

«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции», — заявил главком ВСУ. Он добавил, что рассказал в ходе встречи о действиях российской стороны, угрозах и возможных планах ВС РФ в ближайшей перспективе.

Ранее стало известно о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. «Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — высказался советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).