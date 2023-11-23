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11:42, 23 ноября 2023Экономика

Россия запретила вывоз за рубеж твердой пшеницы

Правительство России ввело запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства России решила запретить вывоз из страны твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте кабинета министров.

Вместе с этим в соответствии с предложением Минсельхоза и Минэкономразвития, как и последние годы, с 15 февраля по 30 июня 2024 года установлена тарифная квота на экспорт основных зерновых — пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи. Объем квоты составляет 24 миллиона тонн, она не распространяется на поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Опрошенные «Интерфаксом» эксперты объяснили запрет экспорта твердой пшеницы, которая используется при производстве макаронных изделий, его резким ростом. Российский зерновой союз указывал, что с 1 июля по 10 ноября отгрузки этого вида пшеницы в годовом выражении увеличились почти в 13 раз.

До этого Минсельхоз объяснял будущий запрет снижением мирового урожая твердой пшеницы в мире, что создает повышенный спрос за рубежом. В ведомстве отмечали, что ограничения позволят обеспечит российских производителей сырьем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что экспорт российской пшеницы резко сократился из-за снижения цен на фоне рекордных урожаев и падающего спроса у ключевых покупателей. Проблему для производителей создают и попытки российских властей установить минимальный уровень цен, в частности, в сентябре Египет отказался от закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы.

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      Платон Щукин
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