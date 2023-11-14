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16:54, 14 ноября 2023Экономика

Россия сократила экспорт пшеницы

Bloomberg: экспорт российской пшеницы в Египет и Тунис резко сократился

Фото: Darla Hueske / Unsplash

Экспорт российской пшеницы резко сократился из-за снижения цен на фоне рекордных урожаев и падающего спроса у ключевых покупателей, сообщает Bloomberg.

Сокращение поставок связывают с проблемами крупных импортеров, как Египет и Тунис, с доступом к валюте. В ноябре отгрузки могут снизиться до 4,6-4,7 миллиона (минус 0,4-0,5 миллиона тонн по сравнению с октябрем). Также на снижение экспорта влияют низкие цены на пшеницу из России, которые стагнируют несмотря на напряженную ситуацию на мировых рынках.

Попытки установить минимальный уровень цен также осложнили российский экспорт в последние месяцы, вынудив некоторых трейдеров пересмотреть условия или даже отменить сделки, отмечает консультант «СовЭкон». В сентябре власти Египта решили отказаться от закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы из-за того, что не смогли договориться с Москвой по цене. В Каире ожидали цену в 270 долларов за тонну с учетом фрахта, но оказалось, что минимальный уровень, неофициально установленный российской стороной, превышает эту отметку.

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Ранее Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз производства пшеницы в России на период с 2023 по 2024 год до 90 миллионов тонн (плюс пять миллионов). При этом Минсельхоз РФ в начале ноября предложил запретить вывоз зерна с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Из-под запрета предполагается вывести поставки в целях оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства, а также отправку пшеницы на экспорт в рамках межправительственных соглашений, поставки в Южную Осетию и Белоруссию.

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      Вячеслав Агапов
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