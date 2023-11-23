Засидевшимся дома сотрудникам банка пригрозили урезать премии

Банк ANZ потребовал от желающих получить годовой бонус чаще ходить на работу

Сотрудники одной из крупнейших кредитных организаций Австралии получили предупреждение о том, что летом 2024 года им могут выплатить более низкие бонусы, если они будут проводить в офисе меньше половины рабочего времени. По данным Financial Times, письмо об этом разослали 40 тысячам работников банка ANZ.

Руководство проинформировало сотрудников из Австралии, Новой Зеландии, Индии и с Филиппин, что выход с удаленки в указанном объеме будет способствовать «поддержанию культуры, которая известна ANZ».

Сотрудники, засидевшиеся дома по уважительной причине, смогут подать заявку на освобождение на два месяца от необходимости проводить в офисе не менее 50 процентов рабочего времени при наличии особых обстоятельств. Тем же, кому понадобится продление этого срока, нужно будет получать официальное одобрение со стороны топ-менеджмента банка.

Ранее российские работодатели оценили переход на удаленную работу в 2020-2022 годах. К ее отмене положительно отнеслись 64 процента респондентов, а с первого года пандемии коронавируса доля начальства, положительно воспринимавшего такой формат, сократилась с 55 до 28 процентов. О том, как нежелание работников во всем мире возвращаться с удаленки влияет на экономику больших городов, писала «Лента.ру».