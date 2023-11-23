Жена футболиста Федора Смолова показала фигуру через неделю после родов

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина показала фигуру через неделю после рождения дочери. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29-летняя жена футболиста Федора Смолова опубликовала сторис, на которой она запечатлена в ванной комнате в белом топе и синих велосипедках. При этом мокрые волосы инфлюэнсер распустила, а от макияжа отказалась. На теле Истоминой также видны множество татуировок.

Истомина и Смолов поженились в начале июня. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Спортсмен подписал пост словами: «Карина Игоревна Смолова». Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами.