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18:38, 5 июня 2023Спорт

Смолов женился

Футболист «Динамо» Федор Смолов объявил о свадьбе с блогершей Кариной Истоминой
Карина Истомина

Карина Истомина. Фото: @smolovfedor_10

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объявил о свадьбе с блогершей и диджеем Кариной Истоминой.

33-летний футболист опубликовал фотографию 29-летней невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Он подписал пост словами: «Карина Игоревна Смолова». Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами.

В январе 2020 года сообщалось, что Смолов сделал предложение Марии Юмашевой — внучке первого президента России Бориса Ельцина. Спортсмен ждал совершеннолетия Юмашевой для женитьбы: на тот момент девушке было 17 лет. В декабре 2022 года пара рассталась.

Смолов перешел в «Динамо» в 2022 году. Форвард уже выступал за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». Смолов известен по выступлениями за «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также нападающий привлекался к играм за сборную России.

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    Анастасия Борисова
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