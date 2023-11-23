Врачи развеяли популярный миф о «жаворонках» и «совах»

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли популярный миф о том, что все люди делятся на «жаворонков» и «сов». Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Многие люди говорят: "Я жаворонок" или "Я сова". (...) Но человек — это солнцезависимое существо. Наш организм подчиняется общим биологическим ритмам», — рассказала Малышева.

По словам Продеуса, организм начинает просыпаться в 6:45: в это время у человека повышается давление и блокируется выработка гормона мелатонина, который отвечает за сон. Самое продуктивное для работы время — с 8:30 до 15:30, отметил Коновалов. «Пик физической активности, пик мышечной силы — с 17:00 до 19:00. Это лучшее время для физкультуры, сжигания жира», — добавила Малышева.

Специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 23:00. Как объяснил Продеус, поздний отход ко сну может приводить к проблемам со здоровьем.

Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» предупредили о популярных уловках маркетологов, связанных с косметикой и экопродуктами. В частности, врачи назвали заблуждением мнение, что косметика с содержанием парабенов вызывает рак молочной железы.