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11:46, 23 ноября 2023Ценности

Зои Кравиц заметили с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей

Актрису Зои Кравиц заметили на ужине с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей

Фото: Raymond Hall / GC Images / Getty Images

Американская актриса и певица Зои Кравиц появилась на публике с роскошным помолвочным кольцом. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Папарацци заметили знаменитость на ужине вместе с женихом, голливудским актером Ченнингом Татумом в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. На руке телезвезды было кольцо с крупным бриллиантом весом в семь карат, бренд которого не раскрывается. При этом известно, что ориентировочно его цена составляет 550 тысяч долларов (44 миллиона рублей).

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В то же время в качестве наряда Кравиц выбрала пальто прямого кроя, надетое на белую рубашку, и широкие черные брюки. В руках она держала сумку в тон. Татум, в свою очередь, предпочел лонгслив цвета хаки и классические оверсайз-брюки.

Новости о том, что пара решила пожениться, появились 31 октября. Тогда инсайдеры сообщали, что возлюбленные в тайне обручилась.

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      Карина Черных
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