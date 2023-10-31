Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

People: стало известно о предстоящей свадьбе Ченнинга Татума и Зои Кравиц

Голливудский актер Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц решили пожениться. Об этом пишет People со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, пара недавно обручилась. Также отмечается, что пользователи сети заметили кольцо на пальце актрисы на фотографиях с вечеринки по случаю Хеллоуина, куда влюбленные пришли в образе персонажей из фильма «Ребенок Розмари».

Актеры познакомились во время кастинга для предстоящего режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее.

Ранее Зои Кравиц назвала причину развода с первым мужем и призналась, что не создана для семьи.