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10:34, 31 октября 2023Культура

Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

People: стало известно о предстоящей свадьбе Ченнинга Татума и Зои Кравиц

Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images for Kering

Голливудский актер Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц решили пожениться. Об этом пишет People со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, пара недавно обручилась. Также отмечается, что пользователи сети заметили кольцо на пальце актрисы на фотографиях с вечеринки по случаю Хеллоуина, куда влюбленные пришли в образе персонажей из фильма «Ребенок Розмари».

Актеры познакомились во время кастинга для предстоящего режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее.

Ранее Зои Кравиц назвала причину развода с первым мужем и призналась, что не создана для семьи.

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      Варвара Кошечкина
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      Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

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