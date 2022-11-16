Сыгравшая женщину-кошку в «Бэтмене» Зои Кравиц назвала причину развода с мужем

GQ: актриса Зои Кравиц заявила, что не создана для семьи и вышла замуж ради эксперимента

Актриса Зои Кравиц, сыгравшая женщину-кошку в последнем фильме о Бэтмене, призналась, что не создана для семьи. Причину развода с мужем она назвала в интервью журналу GQ.

Кравиц заявила, что ее юность была действительно бурной, поэтому к 30 годам ей захотелось серьезно заняться домашним хозяйством. Ей казалось, что это очень романтично — быть взрослой и вместо вечеринок оставаться дома и печь хлеб. Эксперимент включал в себя и вступление в брак, поэтому в 2019 году она вышла замуж за своего давнего бойфренда, актера Карла Глусмана.

Однако Кравиц быстро поняла, что это решение было ошибкой, и в семейной жизни не так много места для романтики. Спустя всего 18 месяцев актриса подала на развод. По ее словам, за время замужества она научилась лучше понимать свои истинные желания и цели — и это не семья и дети. «Трудный вопрос, который нужно себе задать: “Может быть, я не хочу того, что, по идее, должна бы хотеть: брака, детей и тому подобного?” Я не знаю, нужно ли мне это вообще. Это некомфортный вопрос, особенно для женщины, которая задает его сама себе», — рассказала Кравиц.

В настоящее время артистка встречается с актером Ченнингом Татумом, с которым познакомилась на съемках фильма «Остров кошек». Она счастлива в новых отношениях, называет Татума своим защитником и уверяет, что он заботится о ней и во всем поддерживает.

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