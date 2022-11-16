Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:06, 16 ноября 2022Забота о себе

Звезда «Мажора» назвал основную ошибку влюбленных мужчин в отношениях

Актер Павел Чинарев назвал неумение ценить отношения основной ошибкой влюбленных мужчин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Павел Чинарев назвал неумение ценить отношения одной из основных ошибок в отношениях, которую допускают многие влюбленные мужчины. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Звезда проектов «Мажор» и «Зверобой» заявил, что мужчины часто не дорожат любовью, даже если чувство, которое они испытывают по отношению к женщине, очень сильное и глубокое. Такое пренебрежительное поведение может стать причиной разрыва отношений. И для мужчины это может обернуться настоящей трагедией даже спустя годы.

Материалы по теме:
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Как живет Билл Гейтс? Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
Как живет Билл Гейтс?Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
30 октября 2022
Тильде Суинтон — 62. Регулярный секс, голубая кровь и другие секреты молодости главной инопланетянки Голливуда
Тильде Суинтон — 62.Регулярный секс, голубая кровь и другие секреты молодости главной инопланетянки Голливуда
5 ноября 2022

В качестве примера Чинарев привел героев пьесы Александра Островского «Бесприданница». По его мнению, Паратов сильно любил Ларису Огудалову, но в погоне за богатой невестой бросил ее, о чем наверняка сожалел. Сам актер бережно относится к своим отношениям. Несмотря на то что о своей личной жизни он предпочитает не распространяться, известно, что он женат на начинающей артистке театра и кино Алене Бондарчук. В 2016 году у пары родился сын.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес отказалась от своей знаменитой фамилии в пользу фамилии мужа и стала Дженнифер Аффлек. Свое решение она списала на романтичность своей натуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше
Россиянам решили раздать миллионы рублей на развитие их бизнеса
Спросу на новостройки предсказали резкий рост
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Смертельно больной телеведущий назвал причину скрывать свой диагноз от детей
Маск призвал неготовых к «хардкорным» изменениям Twitter сотрудников уволиться
Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP
Девушка сделала макияж и укладку перед родами и стала объектом насмешек в сети
Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»
Посол Польши вызван в МИД России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.