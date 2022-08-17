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Зои Кравиц рассказала о знакомстве с Ченнингом Татумом

Зои Кравиц рассказала о начале отношений с Ченнингом Татумом

Кадр: NYCPAP / YouTube

Американская актриса Зои Кравиц рассказала, как начинались ее отношения с коллегой Ченнингом Татумом. Ее слова передает The Wall Street Journal.

Кравиц призналась, что ее всегда тянуло к Татуму, даже когда они не были знакомы. По словам Зои, она знала, что Ченнинг отстаивает права женщин.

«Еще до нашего с ним [Ченнингом] знакомства, я знала, что он феминист. Вот почему меня тянуло к нему, и я хотела познакомиться с ним. И я была права», — отметила она.

Кравиц пригласила актера в свой дебютный фильм «Остров кисок». На съемочной площадке артисты стали общаться плотнее. «Когда вы работаете с кем-то над общим делом, это становится священным процессом, а если вы еще и совместимы творчески, то это рождает новые связи между вами, потому что вы словно делитесь друг с другом частичками себя. Я очень благодарна, что этот фильм привел в мою жизнь Ченнинга», — рассказала кинозвезда.

Как вспоминает актриса, Татум был первым кандидатом на роль филантропа и техномагната Слейтера Кинга. Свой выбор Кравиц объяснила тем, что Ченнинг никогда не играл «темного персонажа», и ей захотелось предложить актеру новое амплуа, поскольку в его фильмографии преобладали образы «хорошего соседского парня».

Как пишут таблоиды, Кравиц и Татум начали встречаться летом 2021 года.

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Дениза Мацаева
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