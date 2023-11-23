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16:16, 23 ноября 2023Культура

Звезду «Крика» уволили из седьмой части фильма из-за критики Израиля

Создатели «Крика 7» уволили исполнительницу главной роли из-за критики Израиля

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Мексиканскую актрису и звезду фильма «Крик» Мелиссу Барреру уволили со съемок седьмой части франшизы из-за поста, в котором она выступила с критикой в адрес властей Израиля. Об этом сообщает Deadline.

Компания Spyglass, которая занималась созданием картины, прекратила сотрудничество с артисткой, обвинив ее в антисемитизме и разжигании ненависти. Поводом для увольнения стала публикация Барреры в социальных сетях, в которой она сравнила ситуацию в Газе с геноцидом.

«В настоящее время с сектором Газа обращаются как с концентрационным лагерем. Загоняют всех в угол, некуда идти, нет ни электричества, ни воды... Люди ничему не научились из нашей истории. И, как и в нашей истории, люди все еще молча наблюдают за тем, как все это происходит», — написала актриса.

Комментируя свое увольнение, звезда «Крика» отметила, что старается использовать свои ресурсы для того, чтобы быть услышанной, и чувствует за это ответственность, а также опровергла обвинения кинокомпании: «Прежде всего, я осуждаю антисемитизм и исламофобию. Я осуждаю ненависть и предрассудки любого рода в отношении любой группы людей».

Примечательно, что спустя два дня после увольнения Барреры из каста актерский состав «Крика 7» покинула и Дженна Ортега, однако ее решение было связано с плотным графиком и занятостью в других проектах.

В начале ноября американская актриса и бывший посол доброй воли ООН Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа.

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      Анастасия Астахова
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