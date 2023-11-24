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12:25, 24 ноября 2023Россия

20 россиянок на пять месяцев застряли в казарме со срочниками

20 россиянок захотели отправиться в зону СВО, но на 5 месяцев застряли в казарме
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

20 россиянок захотели отправиться в зону специальной военной операции (СВО) в качестве медиков, заключили контракт, но на пять месяцев застряли в казарме с солдатами срочной службы. Об этом сообщает портал 72.RU.

По данным издания, после заключения контракта женщины-медики попали в воинскую часть в Белгородской области, откуда должны были отправиться на линию фронта, но командование части заявило им, что на передовой им нечего делать.

«Оказалось, что эта часть находится в теробороне и в зону СВО девочек-медиков не пускают. Не хотят нас видеть там. Так и объясняют: "Это не женская работа"», — приводит издание слова Ольги, военнослужащей-медика.

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По словам женщины, она уже успела пожалеть о заключенном контракте, так как ей не дают выполнять задачи, а зарплата оказалась ниже, чем на гражданской службе, но она все равно будет пытаться попасть в зону СВО.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области 35-летний мужчина написал на мать заявление в полицию, так как та не отпускала его на спецоперацию. Когда россиянин решил поехать в военкомат и заключить контракт, он не нашел паспорта. Выяснилось, что документ спрятала мать.

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      Марк Леонов
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