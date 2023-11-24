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16:13, 24 ноября 2023Россия

Путин послушал сказку от искусственного интеллекта

Президент России Путин послушал сказку, сочиненную искусственным интеллектом

Кадр: Telegram-канал «Зарубин»

На форуме «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент России Владимир Путин послушал сказку, сочиненную искусственным интеллектом. Видео c посещения российским лидером мероприятия публикует Telegram-канал Zvezdanews.

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер заказывает нейросети придумать новогоднюю сказку и около тридцати секунд искусственный интеллект (ИИ) обрабатывает запрос Путина. После этого текст произведения появляется на мониторе и женский голос зачитывает созданный ИИ текст.

Нейросеть зачитала Путину начало сказки, в котором Дед Мороз и Снегурочка жили на краю леса и готовились к Новому году, а их избушка загорелась и сказочные персонажи впали в отчаяние — их выручил волшебник, и те решили отблагодарить его.

Во время прослушивания сказки президент несколько раз шутил — когда в сказке волшебник потушил избушку, Путин отметил: «МЧС». А когда Дед Мороз и Снегурочка захотели отблагодарить волшебника, президент предположил, что они подарят ему вертолет.

Год назад на Восточном экономическом форуме президент сам напомнил о сказке — словами про мерзнущий волчий хвост из произведения «Лисичка-сестричка и волк» он пригрозил оставить Европейский союз без энергии.

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      Марк Леонов
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