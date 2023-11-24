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19:05, 24 ноября 2023Экономика

Акции разработчика культовой игры 90-х рухнули

Акции британской Team17 упали на 43 процента после новостей о неприбыльных играх

Скриншот: игра Worms

Акции британской компании Team17, разработчика серии игр Worms (прежняя франшиза которой была «хитом» 90-х), рухнули на фоне заявления компании о недостаточной прибыли. По состоянию на 16:42 по московскому времени их стоимость на бирже в Лондоне снизилась на 42,68 процента, до 180 пенсов за бумагу, сообщил Bloomberg.

Некоторые игры, выпускаемые подразделением Games Label (GL), пока не оправдали возложенных на них ожиданий, заявили в компании. При этом собственные игры Team17 оказались более прибыльными, и принесли организации 61 процент выручки, в то время как на игры других разработчиков пришлось 39 процентов.

Несмотря на это, общая выручка GL за полгода увеличилась на 15 процентов, кроме того, подразделение выпустило три новых игры. Недавно стартовавшие проекты, вероятно, смогут принести большую доходность в 2024 году, заключил разработчик.

Одновременно сразу на 50,2 миллиона долларов упала и стоимость доли крупнейшего акционера Team17 и ее гендиректора Дебби Бествик. Сама она комментировать падение акций отказалась.

Ранее стало известно, что самой продаваемой игрой в истории стала Minecraft. По данным журналистов Windows Central, вторую строчку по популярности заняла Grand Theft Auto V, третью — Tetris.

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      Лилиана Набиуллина
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