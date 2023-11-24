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07:33, 24 ноября 2023Экономика

Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию

«Ъ»: в 2023-м Китай вошел в десятку крупнейших поставщиков виски в Россию

Фото: Unsplash.com

С января по октябрь 2023 года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Большую часть экспорта КНР (421 тысяча литров) в Россию составил виски — по итогам года страна вошла в десятку крупнейших поставщиков этого крепкого спиртного. В топ-10 Китай обошел в том числе Японию, поставки из которой составили менее 400 тысяч литров. Основной объем импорта заняли бренды Galeway Label и Royal Glenvart, которые представлены в сегменте до тысячи рублей за бутылку 0,7 литра.

Несмотря на прекращение поставок и уход с рынка значительной части глобальных производителей, как Diageo (Bell`s, Johnnie Walker), Beam Suntory (Jim Beam), Edrington (Macallan) и Brown-Forman (Jack Daniel`s), поставки виски в Россию с начала 2023-го выросли в 2.3 раза в годовом выражении, до 30,49 миллиона литров, включая параллельный импорт.

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Президент Ladoga Вениамин Грабар отметил, что за последние десять лет в Китае появилось около двадцати винокурен, которые находятся в разной степени готовности. При этом большая часть из напитков, которые они производят, требуют доработки. Поставки китайского виски носят скорее тестовый характер, и без продвижения этих брендов расширить их продажи будет сложно, добавил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2023 года розничные продажи алкоголя (не учитывая статистику общепита и реализацию пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России выросли на 4,4 процента, до 164,3 миллиона декалитров. Продажи спиртного крепостью выше 25 процентов (настоек, бальзамов и прочих) увеличились на 24,6 процента, до 9,9 миллиона декалитров. Коньяка с января по октябрь купили 9,7 миллиона декалитров (плюс 10,5 процента). Джина, виски и подобных дистиллятов — 8,7 миллиона декалитров (плюс 13,3 процента), а водки — 55,8 миллиона декалитров (минус 0,3 процента).

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      Вячеслав Агапов
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