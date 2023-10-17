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11:23, 17 октября 2023Экономика

В России стали пить настойки вместо водки

Росалкогольтабакконтроль: продажи настоек и биттеров в 2023-м выросли на 25 %

Фото: O. Storch / Unsplash

Россияне вместо водки стали пить бальзамы, ликеры и биттеры. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Российская газета».

С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (не учитывая статистику общепита и реализацию пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4 процента, до 164,3 миллиона декалитров. Продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25 процентов (настоек, бальзамов и прочих) увеличились на 24,6 процента, до 9,9 миллиона декалитров. Коньяк стали покупать на 10,5 процента чаще, объемы реализации составили 9,7 миллиона декалитров. Джин, виски и подобные дистилляты увеличили показатели на 13,3 процента, до 8,7 миллиона декалитров. Продажи водки упали на 0,3 процента, до 55,8 миллиона декалитров.

Рост сегмента слабоалкогольных напитков за девять месяцев составил 17,5 процента, в годовом выражении продажи увеличились с 6,8 до 12,9 миллиона декалитров. Реализация тихих вин составила 41,9 миллиона декалитров (плюс 5,9 процента). В сегменте тихих вин прирост составил 9,9 процента, россияне приобрели 1,4 миллиона декалитров напитка.

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Как отмечают эксперты, при росте продаж производство алкоголя в России уменьшилось на 4,2 процента. Сильнее всего упало производство коньяка и шампанского (минус 7,2 процента), выпуск водки снизился на 5,7 процента, а вина — на 7 процентов.

Союз отрасли производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие компании) попросил Минфин повысить минимальные цены на спиртное. Необходимость увеличения МРЦ обосновали увеличением акциза на крепкие спиртные напитки до 128,6 рубля (плюс 5 процентов), удорожанием логистики и закупаемой за рубежом упаковки и ингредиентов.

Министерство финансов предложило поднять МРЦ водки с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, бренди — с 375 до 403 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей за аналогичный объем. Также ведомство предложили внести в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, ром. Его стоимость ограничат минимальной планкой в 403 рубля за 0,5 литра. Если документ примут, цены изменят с 1 января 2024 года.

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    Вячеслав Агапов
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