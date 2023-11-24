Более 70 процентов американцев поддержали прекращение огня на Украине

Более 70 процентов американцев поддерживают прекращение огня на Украине, об этом говорит опрос, проведенный The Economist/YouGov.

Согласно исследованию, 72 процента граждан США выступают за урегулирование конфликта на Украине, только 9 процентов оказались против. За уменьшение военной помощи Киеву проголосовали 28 процентов респондентов. 27 процентов американцев выступают за сохранение нынешнего уровня, 25 процентов — за увеличение военной помощи, а 20 процентов затруднились ответить.

Кроме того, 68 процентов американцев заявили, что считают Украину союзником или дружественной страной, 16 процентов — врагом или недружественным государством, остальные воздержались от выбора.

Ранее издание Responsible Statecraft заявило, что в Соединенных Штатах не скрывают истинных намерений в использовании Украины для ослабления позиций России в Черном море.