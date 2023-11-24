Россиянам дали совет по выбору между китайскими и иранскими авто

Автоэксперт Житнухин: авто из КНР превосходят иранские по техническому оснащению

Сравнивать китайские и иранские автомобили в корне неверно, так как они относятся к разным ценовым категориям, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. В беседе с «Лентой.ру» он дал россиянам совет по выбору между китайскими и иранскими машинами.

По словам эксперта, самый дешевый автомобиль из Ирана обойдется покупателю в 1,6-1,7 миллиона рублей, а с программой трейд-ин примерно в 1,3 миллиона. Он отметил, что на данный момент за эту же стоимость можно приобрести модели АвтоВАЗа. В то время, как ценник самого доступного китайского авто — Changan Alsvin — начинается от 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, китайские автомобили существенно превосходят иранские в вопросе технического оснащения даже в базовой комплектации. Например, вышеупомянутый китайский седан оснащен климат-контролем, круиз-контролем, электростеклоподъемниками передних и задних стекол, камерой заднего вида, парктроником и другими опциями, в то время как иранский седан, хоть и имеет широкий функционал в виде ABS, круиз-контроля и системы курсовой устойчивости, все равно уступает китайскому по технологичности и комфорту Евгений Житнухин автоэксперт

При выборе между двумя седанами автоэксперт рекомендовал бы приобрести машину из КНР, так как у бренда широкая дилерская сеть, отсутствуют проблемы с поставками запчастей и расходников. Помимо этого, сервисные центры уже имеют большой опыт работы с представителями китайского автопрома в отличие от иранского. Последний был представлен в России несколько десятков лет назад, однако вряд ли современные автомобили будут требовать такого же подхода, как прошлые версии, пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Житнухин рассказывал об особенностях иранских авто, которые начали поступать в дилерские центры России в ноябре 2023 года. Он отмечал, что пока к покупке доступны только седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara.

