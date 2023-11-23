Названы особенности появившихся в России иранских авто

Автоэксперт Житнухин допустил конкуренцию Lada Vesta и Kia Rio с иранскими авто

В дилерские центры России в ноябре 2023 года начали поступать первые иранские автомобили. Пока к покупке доступны только седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara, которые позиционируются как бюджетный сегмент, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Их особенности он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Предварительная стоимость Iran Khodro Dena — 1,6-1,7 миллиона рублей. К тому же при покупке можно сэкономить до 300 тысяч рублей, если воспользоваться программой трейд-ин. «Несмотря на доступную цену седан оснащен автоматической коробкой передач, ABS, круиз-контролем и системой курсовой устойчивости. Кроме того, в крыше размещен люк — опция, характерная для премиальных автомобилей», — рассказал Житнухин.

Второй иранский седан — Iran Khodro Tara — внешне напоминает Skoda Rapid и Peugeot 301, отметил он. Цена за базовую версию с механической коробкой передач стартует от 1,5 миллиона рублей, с автоматической — от 1,67 миллиона рублей. «При этом техническое оснащение модели достаточно богатое: камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль, а также багажник внушительного размера», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

«Иранские автомобили смогут составить конкуренцию популярным в России Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, если в этот раз автопроизводителям удалось нивелировать недостатки, которые были выявлены в период прошлого выхода на российский рынок — в 2006-2009 годах. Тогда владельцы иранских авто отмечали необычные технические решения подвески и перебои в работе электроники, замков, стеклоподъемников, ГРМ. Если свежие модели иранского автопрома не будут иметь подобных проблем, скорее всего, они найдут свою целевую аудиторию в России, рынок которой очень нуждается в автомобилях стоимость до 2 миллионов рублей», — подытожил автоэксперт.

Ранее Евгений Житнухин рассказывал о преимуществах и недостатках китайских авто. В качестве главного плюса он выделил отсутствие проблем с запчастями.

