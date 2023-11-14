Россиянам назвали преимущества и недостатки китайских авто

Автоэксперт Житнухин: не все китайские авто адаптированы к русской зиме

Главным плюсом китайских машин российские автомобилисты считают отсутствие проблем с запчастями, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Преимущества и недостатки автомобилей из КНР он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, также водители выделяют среди главных преимуществ китайских авто широкие дилерские сети, доступные цены при высоком уровне качества и разнообразие ассортимента. В особенности это касается тех брендов, которые давно присутствуют на российском рынке — Haval, Chery, Geely, поделился автоэксперт.

«Если говорить о новых представителях китайского автопрома в России — Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah, — то они завоевали лояльность россиян своим вниманием к потребностям автомобилистов. Например, очевидный дефицит седанов в России, а также нехватка представителей премиум-класса на сегодняшний день тоже закрываются предложениями от автоконцернов из КНР», — сообщил Житнухин.

Кроме того, к преимуществам китайских авто он отнес качественные сервисные и ремонтные услуги по стандартам автоконцернов, более выгодную стоимость страховки.

«Из недостатков, над устранением которых китайские производители продолжают работать, владельцы авто из КНР выделяют наличие в составе кузова и комплектующих тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Также, по мнению покупателей китайских авто, не все модели китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в России подешевели ввозимые по параллельному импорту китайские кроссоверы Jetta VS7 и Tiguan L. Цены упали и на японский кроссовер Mazda CX-4.

По итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили на китайские автомобили в общей сложности 1,02 триллиона рублей. В общем на машины за это время было потрачено 1,88 триллиона рублей, таким образом, траты на китайские авто составили большую часть этой суммы.

