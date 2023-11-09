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13:06, 9 ноября 2023Экономика

В России подешевели китайские авто

Autonews: в РФ подешевели ввозимые по параллельному импорту китайские автомобили

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России подешевели ввозимые по параллельному импорту китайские кроссоверы Jetta VS7 и Tiguan L. Об этом сообщает Autonews, корреспондент которого выступил в роли потенциального клиента и сравнил стоимость самых популярных моделей в автосалонах с ценами начала осени.

Кроссовер Jetta VS7, на который снизился ценник, позиционируется как конкурент Skoda Karoq. В России машины начали привозить из Китая еще в феврале 2023 года. Тогда стоимость кроссовера в одном из крупных салонов Москвы в комплектации Glory начиналась от 3,33 миллиона рублей. В октябре они продавались по три миллиона, сейчас же автомобиль можно приобрести за 2,84 миллиона рублей.

В салоне рассказали, что ожидают поставок кроссоверов Jetta VS7 в новой комплектации Enjoyment, которые будут продаваться за 2,9 миллиона рублей. Jetta VS7 оборудован 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

Также подешевела еще одна модель из Китая, которую дилеры активно завозят в Россию. Это большой кроссовер SAIC Volkswagen Tiguan L. Автомобиль выпускают на совместном предприятии немецкой Volkswagen Group и китайской SAIC Motor. В Москве полноприводный автомобиль с двухлитровым мотором мощностью 220 лошадиных сил месяц назад продавался за 5,6 миллиона рублей, в настоящее же время его можно купить за 5,4 миллиона.

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Цены также упали на японский кроссовер Mazda CX-4. Его выпускают в Китае на совместном предприятии FAW-Mazda. Месяц назад в крупной столичной дилерской сети автомобиль стоил минимум 3,3 миллиона, сейчас его предлагают за 3,1 миллиона. Машина оборудована с двухлитровым двигателем на 158 лошадиных сил.

По итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили на китайские автомобили в общей сложности 1,02 триллиона рублей. В общем на машины за это время было потрачено 1,88 триллиона рублей, таким образом, траты на китайские авто составили большую часть этой суммы.

Больше всего россияне потратили на Cherry Tiggo 7 Pro (105 миллиардов), Haval Jolion (74,6 миллиарда) и Omoda C5 (69,6 миллиарда).

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      Мария Черкасова
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